蓮生活佛領眾浴佛賀佛誕    發表新書心與心的對話

蓮生活佛浴佛

為慶賀釋迦牟尼佛誕辰，西雅圖雷藏寺6月27日舉行釋迦牟尼佛本尊法同修活動及浴佛慶典，來自美國各州及英國、西班牙、澳洲、巴西、巴拿馬、馬來西亞、新加坡、台灣、香港等地的善信匯聚於大雄寶殿，跟隨蓮生活佛舀起香湯灌沐佛陀金身。同日，大眾也歡祝蓮生活佛82歲生日快樂，蓮生活佛並發表新書「心與心的對話」。

在釋迦牟尼佛本尊法同修活動中，蓮生活佛開示楞嚴經卷四的「根塵既銷，云何覺明不成圓妙」段落。蓮生活佛指出，眼、耳、鼻、舌、身、意六根雖皆源於妙明真心，卻是無始以來的妄想顛倒所產生，世人無明，不知本自具有妙明真心，而沉溺於六根所感知的色、聲、香、味、觸、法六塵外境，需收攝六根，反觀內照，不隨塵境流轉，當修到根塵俱泯時，自然會顯發圓滿的妙明真心。妙明真心沒有垢染，猶如虛空，而一切塵境好似雲雨風雪，只是一時的現象。妙明真心的看見，是沒有空間、時間的限制，能看見浩瀚的十方法界，也能看見過去世、現在世、未來世。

大眾浴佛

心與心的對話是蓮生活佛第309本著作，多位善信寄來學佛的心得與證境，蓮生活佛都給予詳細的指導與勸勉。書中，蓮生活佛警示大家不要去玩碟仙，因為來的大多是靈鬼，雖然祂們有些靈力，小事很準，但大事不靈，而且習性與世人差不多，都是貪財、好色、貪食。玩碟仙久了，祂們會轉而依附在人身上，人會變成乩童或精神病患，會被盜氣。

書末，蓮生活佛提及清朝紀曉嵐所編寫的閱微草堂筆記中一篇文章，認為所述是正道，有助於修行者，但因是古文，現代人不易看懂，所以用白話文意譯。內容敘述一位富商喜歡學仙，某日有老道士來訪，雖敝衣破笠，但神采奕奕，能呼風喚雨、驅役鬼神、點石成金、召仙女舞蹈等等，人握其符能夢中遊歷十洲三島。富人與眾方士見他演化奇術，大為嘆服，願為弟子，求老道士傳道。

老道士說，我所演化，是法術，不是神仙，因你們皆好成仙，所以才來指正。能不食人間煙火是辟穀術，能知過去是養桃鬼術，點石成金是銀部術（化學），夢遊十洲三島是催眠術，召仙女舞蹈是剪紙為人，呼風喚雨是鬼魅術，隔空取物是五鬼搬運。真正的神仙，是沖穆自然，與道合一，不是演化種種靈異。而真正的學仙，是謝絕世俗之緣，心境寂寂，正氣綿綿，也非枯坐，要內絕世緣，外積善功，積功累德，才能名列仙籍。文末，蓮生活佛寫上佛陀的教示作為結尾：「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教。」