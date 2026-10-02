只要動手就對！啟動日系藝術細胞

小時候美術課繪畫是一大重點，然而不論是寫實素描水果，還是天馬行空畫出狂想片段，繪畫技巧平平的朋友大概難以享受其中。中學家政課要一針一線做出手作工藝成品，縫合線歪歪斜斜、編織針數不對、織紋不規則，耐性欠奉的同學多多少少感到挫敗。常規學校課程的美術課和家政課不一定適合每一位學生，但是藝術有很多面向，離開校園的成年人可以找尋自己真正有興趣的藝術項目進行單次體驗，無壓力地按照個人步調完成專屬你的藝術成品。

現代金漆陶瓷修復

陶瓷意外打破，只能丟垃圾筒？你知道日本有一種傳統陶瓷修復工藝名為金繼（又譯金繕，Kintsugi）嗎？傳統金繼歷史可追溯至15世紀，主要利用天然生漆（漆樹汁液）為陶瓷進行修復，最後在裂紋綴以金粉，形成獨一無二的金線陶瓷。傳統金繼成品富有特色，然而修復過程動輒需要數週至數月時間；現代金繼改用快乾黏合物料（建議只作裝飾品，不宜盛裝食物），製作時間大大縮短。現代金繼工作坊由2小時至2.5小時不等，有工作室甚至賦予金繼更深層的人生哲學意義——擁抱生命不完美，修復破裂陶瓷同時治癒心靈傷痛，將藝術工藝提升至另一層次！

日系幾何縫補

手指頭不夠靈活的朋友過去難以駕馭編織縫紉物品，只能一直羨慕手巧朋友製作富有溫度的編織品。但是大家知道刺子繡織補（Sashiko Mending）嗎？這種古代日本工藝用於修補破衣物，卻打破舊時代補丁就是要隱藏起來的尷尬思想，反而要展現質樸的幾何圖案。刺子繡織補採用最基礎、最簡單的針法，想縫補較豐富的圖案，還可以使用預先印製的圖案虛線布料，用家只要順著虛線穿針引線，漂亮縫線圖案即可完成，手殘人士都可以輕易獲得縫縫補補的成就感！

以上有趣藝術工作坊可於The Works Seattle完整體驗，工作坊現址在弗里蒙特（Fremont）。11月初店家將遷至西西雅圖（Wesr Seattle）更大面積的工作坊，新店節慶手作工作坊時間表剛於本週上線，名額有限，有興趣的朋友可盡快線上預訂門票。

Instagram：theworks.seattle

網址：www.theworksseattle.com

地址：3516 Fremont Pl N, Seattle, WA 98103

文｜Yvette

圖｜The Works Seattle