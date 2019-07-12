黃百鳴麥嘉10月溫市演舞台劇 「一代天嬌 」細說紅線女一生

(溫哥華消息)由多倫多關德興長者樂園主辦，溫哥華中華會館協辦，前香港新藝城電影公司三大笑匠攜手打造，春天戲曲發展製作的戲曲音樂舞台劇「一代天嬌 」，將於十月十三日(星期日) 晚上八時，假座卑詩省列治文河石劇院(River Rock Show Theatre) 隆重公演，最近在列治文舉行新聞發佈會。

舞台劇「一代天嬌 」是將戲曲、話劇和電影三個元素結合而創作的戲曲音樂舞台劇，以敘事形式描述粤劇名伶紅線女初出道至晚年的事蹟，講述她一生追求藝術的堅毅。由紅線女的入室弟子蘇春梅演紅線女，一代笑匠麥嘉演粤劇名伶馬師曾，香港電影人黃百鳴演粤劇名伶薛覺先，溫哥華中華會館理事長姚崇英在會上表示：「溫哥華中華會館從未參與過舞台劇，這是個嶄新嘗試，我自己也喜愛粤曲，也曾唱粤曲，這舞台劇更為多個慈善團體籌款，很有意義。」

溫哥華中華會館副理事長吳俊譽亦出席新聞發佈會，他回憶說，以前曾有機會和關德興師父一起吃飯，覺得很榮幸。

多倫多關德興長者樂園會長黎冠輝特別來到溫哥華，聯同大溫地區的金牌司儀蔡翊翎一起擔任新聞發佈會的司儀，黎冠輝就是當年的著名無線電視藝員黎永強，他表示很高興在這裡和師妹蔡翊翎合作，又和當年同學何家慧見面，原來他和「一代天嬌 」溫哥華演出的主辦單位代表何家慧，是第二期無線電視藝員訓練班的同學，蔡翊翎則是第八期的師妹。

何家慧說：「我是演員，也是話劇發燒友，這齣舞台劇使我非常感動，給我溫暖的感覺，使我更加深刻體會到人生要奮鬥，多勞多得。」

省議員屈潔冰亦出席支持這舞台劇，並頒發感謝狀給主辦和協辦單位，表揚他們對社區的貢獻。

遠在香港的「一代天嬌 」監製和導演高志森、編劇麥嘉和飾演紅線女的演員蘇春梅，以視像形式參與當日的新聞發佈會。高志森表示：「這齣舞台劇一氣呵成，有喜劇和悲劇元素，也有電影蒙太奇手法，不但有娛樂性，也有高度藝術性。」

飾演紅線女的蘇春梅則說，她在劇中由十五歲演到八十歲，不是用傳統的表演形式，不能做假聲，是用真聲，以話劇形式演出。

蘇春梅是紅線女的弟子，談到師父紅線女時，她說：「她很嚴格，很惡，但很多大師都是這樣的，她只在乎粤劇，一個八小時工作的，是粤劇工作者，但假如是廿四小時都專注粤劇，就會成為大師。」

編劇麥嘉也在劇中飾演粤劇名伶馬師曾，他說他藉著紅線女奮鬥的一生，把她的成功秘笈寫出來。

「一代天嬌 」在溫哥華的演出收入，扣除支出後，分別捐獻給加拿大肝臟基金會、多倫多關德興長者樂園和加拿大長生學協會。加拿大肝臟基金會加西總監朱敏儀，在會上感謝「一代天嬌 」的主辦和協辦單位，以及將從香港來到多倫多及溫哥華演出的藝人及工作人員。

圖示戲曲音樂舞台劇「一代天嬌 」新聞發佈會。

戲曲音樂舞台劇「一代天嬌 」

演出日期：十月十三日(星期日) 晚上八時

地點：River Rock Show Theatre

8811 River Road, Richmond, BC

售票地點 : 三聯書局 (地址 : 2960 & 2970 Aberdeen Centre, Richmond BC,)

中華會館 (地址 : 108 E. Pender St., Vancouver, B.C )

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