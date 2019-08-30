湯寶如與本報記者晶晶合影

（西雅圖晶晶）湯寶如暱稱湯記，香港女歌手、演員及電視節目主持。她與劉小慧、黎瑞恩、王馨平、周慧敏、關淑怡和陳慧嫻稱「寶麗金七小花」。1992年至今，湯寶如與張學友合唱的粵語歌曲《相思風雨中》紅遍全球。今年7月，湯寶如應雲豹娛樂公司MiPo Seto的邀請，與經理人兼好友張學潤，來西雅圖開演唱會，演唱會早在幾個月前售罄，場面火爆。

進入娛樂圈

湯寶如憑藉《第九屆新秀歌唱比賽》進入娛樂圈至今。她中學畢業後，當了幼稚園教師，原以為這就是她的終身職業。1990年，她參加了「第九屆新秀歌唱大賽」，這一次的歌唱比賽改變了她一生的命運。她以關淑怡的《難得有情人》作為參賽歌曲，進入決賽前五強，卻與獎項擦身而過。在比賽中，與梅艷芳同台合唱《夕陽之歌》，令她終生難忘。

歌唱比賽後的一個星期，著名填詞人向雪懷打電話給她，希望她參加第一屆《Cash流行創作大賽》，她憑著《One Cappuccino》奪得冠軍。比賽完畢，她又回到學校教書。大概三個月後，向雪懷希望她去寶麗金試音，她唱了陳慧嫻的《逝去的諾言》。兩星期後，向雪懷要她去寶麗金簽約。當時，她只有18歲，很想完成大學的課程。媽媽則認為：娛樂圈品流複雜，只要進了娛樂圈便回不了頭，湯記認為唱歌只是愛好而已，做教師才是真正的職業。後來，向雪懷打電話給她媽媽，認為她是一個可造之才，不要浪費她的前途。經過慎重考慮，她決定，讓自己完夢，她決定出兩張唱片，如果兩張唱片賣得不好，便退出娛樂圈，回去當老師。公司找來監製歐丁玉，黃偉文（Wyman)做她第一張唱片封面形象顧問，一改以往長髮玉女形象，將她一頭長長的秀髮剪掉，打造成清爽、陽光中性形象，看着自己的長髮被剪去，她傷心地落淚。

歌曲與獎項

她出道以來，她的多首歌曲深受樂迷愛戴，例如她的代表作有：《絕對是個夢》、《感冒》、《活着就是等待》、《哭泣瑪利》、《我和秋天有個約會》、《緣份的天空》、《越難越愛》等等。湯寶如曾獲獎項有：1992年，TVB十大勁歌金曲頒獎典禮「最受歡迎新人獎女歌星」銀獎、香港電台十大中文金曲頒獎禮「最有前途新人獎女歌手」銀獎、商業電台叱吒樂壇流行榜頒獎典禮「叱咤樂壇生力軍女歌手」銅獎、她與張學友合唱的《相思風雨中》奪得十大勁歌金曲頒獎典禮「最受歡迎男女合唱歌曲獎」，成為該年唯一一位新人，同時奪得總選的新人獎及歌曲獎項、93年，新城勁爆家族音樂大獎-新城勁爆新進女歌手大獎，無綫電視十大勁歌金曲頒獎典禮-最佳音樂錄影帶獎《熱力節拍Wou Bom Ba》、94年，無綫電視勁歌金曲第一季季選十大金曲獎《寶貝甜心》、1995年，無綫電視兒歌金曲頒獎典禮-十大兒歌金曲獎《美少女戰士》、1996年，新城電台新城勁爆頒獎典禮-最佳廣告歌曲獎《感冒》，無綫電視勁歌金曲第二季季選金曲獎《感冒》，無線電視十大勁歌金曲頒獎典禮-傑出表現獎（銅獎）、2018年，第十屆「全球華語金曲」2018年度卡拉OK熱點歌曲《相思風雨中》。

當年，許多受歡迎的歌曲，以香港IFPI作標準唱片銷量以2.5萬為金唱片、5萬為白金唱片、10萬為雙白金、15萬為三白金計算唱片的銷量。現在聽眾利用網絡媒體平台，下載歌曲到電話或者電腦裡聽歌，昔日輝煌的唱片銷量已不復存在。

《緣份的天空》

《緣份的天空》以西雅圖作背景，陳少琪的填詞靈感來自電影《Sleepless In Seattle》，而中文直譯為「西雅圖的失眠人」，歌詞是電影的寫照，話說當年她與陳少琪一起看這套電影，當時正值97年之前的移民潮，這首歌裡的歌詞如「收音機」、「在這方」、「在遠方」刻劃了親人、朋友分隔兩地相思之苦。作為住在西雅圖的我，每次聽到這首歌都有一種親切感，不一樣的感受。

她的生活

作為一個母親，一個歌手，對家庭兼顧周全，兒子逐漸長大，與兒子的溝通十分默契，兒子與她分享生活點滴。作為一個公眾人物，多少會對兒子的日常生活造成不必要的影響，她笑言：非常無奈。在播放《流行經典50年》之前，很多人以為她已經離開樂壇，其實她一直都沒有離開過，她還經常到內地和美加登台。這段時間，她完成犯罪學的大學課程，選擇犯罪學是因為她想知道別人是怎樣思考問題。畢業後，她並沒有留在她從事的專業，而是選擇重返她所熱愛的舞台，因為她是一個很開朗的人，她喜歡唱歌，離不開觀眾，觀眾也很喜歡聽她的歌。

流行經典50年

2017年，TVB監製賴偉棠打電話給她，希望她與殿堂級音樂人黎小田、薛家燕、曹永廉一起拍攝五集的「流行經典50強」，由於反應熱烈，後來改為「流行經典50年」該節目精選50年來的金曲，並邀請原唱人或實力歌手再次演繹經典。她與曹永廉互相調侃，經常引來觀眾的捧腹大笑。及後，她希望專注新唱片製作，以至在第31集退出該節目。

今年10月，她將會在麥花臣場館舉行演唱會，演唱會中第一次唱四首新歌，到時將會有一個不一樣的效果展現給觀眾欣賞。 來年期待湯寶如的事業更上一層樓。