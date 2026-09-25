西雅圖自助手作療癒吧

成年人的世界有太多事情等待我們去處理，著實令人難以真正放鬆。假日在沙發躺平或到處吃喝雖然可以稍稍休息，但是偶爾來些不燒腦、不費勁的手作活動，也能夠起到一定治癒心靈的作用。坊間工作坊類型百百種，今期編輯部不介紹需要長時間專注用神的工藝工作坊，反而想向大家分享兩家趣味手作工作坊——手作以裝飾點綴為主，參加者無須擁有一雙巧手，美感概念較模糊的朋友同樣非常適合體驗。

裝飾童趣小物

派克市場（Pike Place Market）有一家Robot vs Sloth，專門出售搞怪動物文創產品，自2018年開業以來，一直吸引不少富有童心的客人前來搜集可愛衣飾、玩偶、文具等等。今年6月，Robot vs Sloth第二分店於木蘭社區（Magnolia）正式開幕，不但售賣本地近50位獨立藝術家的文創商品，更設有新店限定的自助手作空間，想要動手做童趣小物，來這裡準沒有錯。

手作區採用先到先得形式，而非藝術工作坊學習模式，給予參加者更大的自由創作空間。參加者可選擇的手作項目非常多元化，適合不同年齡人士，像熱縮片飾品製作（耳環、項鍊、鑰匙扣）、掛飾製作、燭台裝飾、彩繪木玩具、花盤或飾品收納小碟等。

如果你認為以上手作不夠童趣，他們還提供日系奶油膠手作 （Decoden）。奶油膠由矽膠及顏料合成（非供食用），用來黏貼可愛樹脂小配件。參加者首先挑選想要裝飾的物品，像鑰匙扣、鏡子、梳、牙套盒、手機套、錢包、大髮夾、頭飾帶、相框等等，再選擇喜歡的奶油膠顏色，每件物品建議配搭10至15件樹脂小配件（店家標榜超過1萬件小配件可供選擇），適合8歲或以上人士參加。

Instagram：Robot vs Sloth

網址：www.robotvsloth.com

地址：3300 W McGraw St Unit 102, Seattle, WA 98199

永續家居飾品教室

童趣不是你喜歡的調子？西雅圖市中心有一家手工藝材料店The Craft Room，主要出售環保創意藝術物料。店家不時舉辦紓壓手作工作坊，成品多走優雅格調，卻非常適合手殘藝術新手！秋季一次性工作坊包括壓花南瓜、女巫帽製作、掃帚裝飾、門墊繪畫、拼布貼畫等。

Instagram：The Craft Room

網址：www.thecraftroomsea.com

地址：400 Fairview Ave N, Seattle, WA 98109

文｜Yvette

圖｜Robot vs Sloth & The Craft Room